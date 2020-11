Giorgetti e Gianni Letta | le due eminenze che hanno freddato gli istinti del centrodestra

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 27 novembre 2020) In fondo, Giancarloè considerato ildi Matteo Salvini, e nella partita notturna che ha portato ila votare a favore dello scostamento di bilanciogiocato sia lui che l’originale. Evinto entrambi., classe 1935, è l’eterna Eminenza Azzurrina, il Richelieu dell’impero berlusconiano, il capo delle “colombe” a prescindere, colui il cui nome spunta invariabilmente quando si parla di nomine, tele da tessere, rapporti (assolutamente bipartisan) da riattivare. Al momento di tutelare gli interessi aziendali, familiari, politici in senso ampio del Cavaliere, il “dottor” c’è. Come di prammatica per la quintessenza del potere,è sullo sfondo, non parla ma lascia parlare gli ...