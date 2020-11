Francia, prezzi produzione in frenata a ottobre (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Rallenta la crescita dei prezzi alla produzione in Francia nel mese di ottobre. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, i prezzi alle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,1% dopo il +0,3% di settembre. Su anno i prezzi hanno segnato una frenata a -2% dopo il -2,1% del mese precedente. I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,1% da un +0,3% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a -0,3% dopo il +0,5% precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Rallenta la crescita deiallainnel mese di. Lo comunica l’Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su mese, ialle fabbriche hanno registrato una variazione pari a +0,1% dopo il +0,3% di settembre. Su anno ihanno segnato unaa -2% dopo il -2,1% del mese precedente. Idei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato un +0,1% da un +0,3% precedente, mentre quelli relativi al mercato estero una variazione pari a -0,3% dopo il +0,5% precedente.

