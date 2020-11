Covid in Campania, oggi 2.924 contagiati e 63 morti ma calano le terapie intensive (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in Campania. Non ingannino i dati: oggi il virus fa registrare 2.924 positivi su 22.301 tamponi effettuati, 84 in meno di ieri con 1.460 tamponi in meno... Leggi su ilmattino (Di venerdì 27 novembre 2020) Continua la corsa del Coronavirus in. Non ingannino i dati:il virus fa registrare 2.924 positivi su 22.301 tamponi effettuati, 84 in meno di ieri con 1.460 tamponi in meno...

GrimoldiPaolo : #Covid_19. Le regole delle #zonerosse valgono solo per la #Lombardia? Nella #Campania di #DiMaio e #Fico è tutto co… - fattoquotidiano : Covid, le misure funzionano ma per il presidente della Campania De Luca “le zone sono una grande buffonata”. Il vid… - SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “Le zone sono una grande una buffonata” - salernonotizie : Emergenza Covid: la Campania resta in zona rossa - thesaintarcher0 : @APagliaccis Informati su quanto ha speso la Campania per singolo malato Covid e quanto la Lombardia. Vediamo dove sta la palude. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid in Campania, ospedali sotto pressione: Rt scende a 1 ma il rischio dei contagi è ancora alto

La Campania resta in zona rossa: la decisione, annunciata giovedì dalle colonne di questo giornale, è stata assunta ufficialmente con un’ordinanza firmata ieri dal ministro ...

Covid: Veneto resta giallo. Arancioni Calabria, Lombardia, Piemonte

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 Dopo l’ordinanza che firmerà il ministro Speranza per il passaggio di 3 regioni alla fascia arancione e di... Scopri di più ...

La Campania resta in zona rossa: la decisione, annunciata giovedì dalle colonne di questo giornale, è stata assunta ufficialmente con un’ordinanza firmata ieri dal ministro ...AGGIORNAMENTO ORE 18.45 Dopo l’ordinanza che firmerà il ministro Speranza per il passaggio di 3 regioni alla fascia arancione e di... Scopri di più ...