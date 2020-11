Compro sotto casa perchè mi sento a casa (Di venerdì 27 novembre 2020) La campagna nazionale di Confcommercio “Compro sottocasa perché mi sento a casa” è finalizzata a sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. La campagna è sui canali social della Confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l’occasione e una vetrofania.Nel claim “Facciamo rivivere le nostre città. Compra sotto casa” sono sintetizzati i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie. Leggi su udine20 (Di venerdì 27 novembre 2020) La campagna nazionale di Confcommercio “perché mi” è finalizzata a sostenere, anche in vista del Natale, gli acquisti nei negozi di vicinato e aiutare così le attività che tengono vive le città e danno lavoro a tante persone. La campagna è sui canali social della Confederazione con la pubblicazione di uno spot, un logo ideato per l’occasione e una vetrofania.Nel claim “Facciamo rivivere le nostre città. Compra” sono sintetizzati i principi alla base dell’iniziativa: quelli della sostenibilità e della solidarietà. Oltre a dare un messaggio di speranza e serenità per le festività natalizie.

Gionni_Inglisc : Amazon se vuoi che compro al black friday mi devi togliere 100€ dal NAS, 10€ dai dischi, 25€ dallo scalda sonno ime… - OrwellMister : @matteosalvinimi Datemi un fottuto trapano avvitatore a batteria a 39 euro e lo compro dal negoziante sotto casa, m… - anna80871824 : @LaLinea73167367 @GiorgiaMeloni @Confcommercio Mi scusi ma non sono d’accordo con lei non se ne dispiaccia ! Io com… - lilpeachflower : che faccio compro o non compro sono indecisissima metto il sondaggio sotto rispondere vi preg .... - RomaXxxiv : @matteosalvinimi @Confcommercio Non compro sotto casa perché i negazionisti o chi minimizza la pandemia che ho cono… -