Bene il dialogo con l'opposizione. Senza prezzi da pagare al Cav. Parla la deputata M5S, Flati: "La norma su Mediaset non è un favore a Berlusconi" (Di venerdì 27 novembre 2020) "Il sì unanime allo scostamento di bilancio è un segnale positivo e ci auguriamo che il dialogo possa proseguire in un clima di collaborazione, come auspicato dal Capo dello Stato. Ma il governo non ha nessun prezzo da pagare a Berlusconi". A pensarla così è Francesca Flati, deputata M5S, componente della commissione Bilancio Camera. Dal Parlamento voto unanime sul nuovo scostamento di bilancio. "E' un atto concreto all'insegna della collaborazione, del comune senso di responsabilità", ha detto Vito Crimi. Cosa ne pensa? "Sono mesi che chiediamo di mettere da parte polemiche inutili create ad arte per ottenere consenso e di collaborare per il Bene del Paese in una fase delicata come questa. Il voto allo scostamento di ieri è un segnale che va in questo senso e ci ...

