Auto distrutta dalle fiamme. Rogo in via Bovio

Prato, 27 novembre 2020 - Un'auto è stata completamente distrutta da un incendio divampato ieri sera dopo le 21 a Prato. Il rogo è avvenuto in un parcheggio di via Bovio. Le fiamme che hanno avvolto l ...Appartamenti evacuati e piano seminterrato dichiarato inagibile. Mattina di paura ieri nel popoloso rione San Tommaso del capoluogo per un incendio divampato nei garage di uno dei palazzi di ...