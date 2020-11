Ama: nel weekend raccolta ingombranti e supporto a Retake Roma (Di venerdì 27 novembre 2020) Roma – A Roma ultimo weekend di novembre all’insegna del decoro e della sostenibilita’ ambientale. Domani, AMA sara’ al fianco dei volontari di Retake Roma, impegnati in 2 iniziative di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti abbandonati in VI e XI municipio, mentre la mattina di domenica 29 novembre l’azienda capitolina allestira’ nel territorio del XII e del XIII Municipio, in accordo con Roma Capitale e con i Municipi coinvolti, due “isole ecologiche” a disposizione dei residenti per conferire gratuitamente materiali ingombranti, elettrici ed elettronici. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. Domani, sabato 28 novembre, nell’ambito del protocollo d’intesa con Retake Roma, la municipalizzata capitolina per l’ambiente fornira’ le ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 27 novembre 2020)– Aultimodi novembre all’insegna del decoro e della sostenibilita’ ambientale. Domani, AMA sara’ al fianco dei volontari di, impegnati in 2 iniziative di pulizia straordinaria con rimozione di rifiuti abbandonati in VI e XI municipio, mentre la mattina di domenica 29 novembre l’azienda capitolina allestira’ nel territorio del XII e del XIII Municipio, in accordo conCapitale e con i Municipi coinvolti, due “isole ecologiche” a disposizione dei residenti per conferire gratuitamente materiali, elettrici ed elettronici. Cosi’ in un comunicato Ama S.p.A. Domani, sabato 28 novembre, nell’ambito del protocollo d’intesa con, la municipalizzata capitolina per l’ambiente fornira’ le ...

