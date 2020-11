X Factor 2020, Manuel Agnelli sbotta: “È un fallimento” (Di giovedì 26 novembre 2020) X Factor, Manuel Agnelli sbotta contro gli altri giudici dopo la prima eliminazione della serata: “È stato un fallimento”. Una profonda delusione ha pervaso lo studio dopo l’esito del primo televoto del quinto Live. I due concorrenti a rischio eliminazione, N.A.I.P. ed i Melancholia, erano due degli aspiranti cantanti che molti davano per finalisti. Lo L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 26 novembre 2020) Xcontro gli altri giudici dopo la prima eliminazione della serata: “È stato un. Una profonda delusione ha pervaso lo studio dopo l’esito del primo televoto del quinto Live. I due concorrenti a rischio eliminazione, N.A.I.P. ed i Melancholia, erano due degli aspiranti cantanti che molti davano per finalisti. Lo L'articolo proviene da YesLife.it.

XFactor_Italia : Domani il nostro studio si accenderà con un’orchestra di musiciste donne in segna dell’empowerment femminile ?? Una… - staif_5 : #XF2020 ma ammazzatevi X factor 2020 finisce qui! Non esiste che i @melancholiaband escano al quinto live Ma and… - IdaDiGrazia : #XF2020 Clamorosa eliminazione dei #Melancholia a X Factor 2020, Manuel Agnelli deluso: «E' un grande fallimento» - AllMusicItalia : Nel quinto live di di @XFactor_Italia 2020 Blind ha presentato un terzo brano inedito, 'Affari tuoi'. Ecco testo… - zazoomblog : X Factor Hell Raton le suona a Manuel Agnelli: “Se non capisci ti….” - #Factor #Raton #suona #Manuel -