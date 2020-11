"Voglio aprire la puntata così". Gruber, tirata d'orecchie alla Lega: notate nulla di strano in questa foto? (Di giovedì 26 novembre 2020) Lilli Gruber apre la puntata di Otto e Mezzo del 26 novembre con una strigliata alla Lega di Matteo Salvini. Il motivo? "Una fake news" la definisce la conduttrice di La7. "Voglio aprire la trasmissione - ha esordito - con una questione che riguarda Otto e Mezzo, ma che in realtà riguarda tutti". La Gruber in contemporanea manda in onda un post del Carroccio nel quale viene pubblicata la foto con stretta di mano tra la diretta interessata e Giuseppe Conte. La Lega ha datato l'immagine a qualche giorno fa quando il premier era ospite di Otto e Mezzo. Qui l'accusa rivolta alla Gruber e al presidente del Consiglio, rei oltretutto di non indossare la mascherina. "È una falsa notizia", ha ripetuto, "la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 26 novembre 2020) Lilliapre ladi Otto e Mezzo del 26 novembre con una strigliatadi Matteo Salvini. Il motivo? "Una fake news" la definisce la conduttrice di La7. "la trasmissione - ha esordito - con una questione che riguarda Otto e Mezzo, ma che in realtà riguarda tutti". Lain contemporanea manda in onda un post del Carroccio nel quale viene pubblicata lacon stretta di mano tra la diretta interessata e Giuseppe Conte. Laha datato l'immagine a qualche giorno fa quando il premier era ospite di Otto e Mezzo. Qui l'accusa rivoltae al presidente del Consiglio, rei oltretutto di non indossare la mascherina. "È una falsa notizia", ha ripetuto, "la ...

