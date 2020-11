Storia di un magistrato efficiente | ma senza corrente

Leggi su panorama

(Di giovedì 26 novembre 2020) Cuno Tarfusser è tra i più preparati procuratori italiani. Ha ottenuto straordinari risultati a Bolzano e alla Corte penale internazionale dell'Aia. Eppure, quando si è candidato a capo di nove uffici giudiziari, non ha ottenuto un solo voto al Csm... Di certo ha un handicap: non appartiene ad alcun «partito» della sua categoria. Per sette volte, negli ultimi cinque anni, Cuno Tarfusser ha chiesto al Consiglio superiore della magistratura di poter guidare un ufficio direttivo: una procura della Repubblica, per esempio, o una procura generale. Per sette volte non ha ricevuto nemmeno un voto da parte della commissione del Csm che istruisce i concorsi e seleziona le domande, e poi dovrebbe proporre al plenum i candidati «migliori». Neanche un voto, mai, nemmeno per errore: il Csm lo ha deliberatamente ignorato, peggio di un corpo estraneo. È accaduto alla fine del 2015, quando Tarfusser ...