Spero che Napoli non abbia più bisogno di altri Maradona per sentirsi orgogliosa

(Di giovedì 26 novembre 2020) di Francesco Spada Da napoletano, ma ex tifoso juventino, purtroppo non ho vissuto le prodezze dicon la passione, l’emozione e l’idolatria che hanno dominato la maggioranza dei miei concittadini. Non ho gioito o sofferto fino alle lacrime per una partita vinta o persa. Non mi sono sentito rappresentato né riscattato, in qualche modo, da quello che per me era un grande, immenso giocatore, ma pur sempre solo un giocatore di pallone. Ero giovane, ingenuo, tifoso di una squadra che ai miei occhi, in quel tempo, appariva vincente, apprezzata, elegante, famosa, rispettata. Ancora non capivo cosa voleva dire la frustrazione di essere gente del Sud, la sensazione disempre inferiori, la mortificazione di vedersi spesso considerati indegni, inadatti, incapaci. Poi il tempo passa, si matura, si ragiona e si comprende che un semplice ...