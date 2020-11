PS5 regalata al figlio e rubata dal corriere Amazon | la società lo licenzia

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 26 novembre 2020)ha annunciato che non collaborerà più con ilche ha rubato una PlayStation 5 destinata ad un ragazzo come regalo di compleanno. Ilè stato immortalato dalle telecamere a circuito chiuso della casa mentre ripone nuovamente la console all'interno del suo furgone dopo aver consegnato diversi pacchi. La famiglia Walker inizialmente aveva contattato: laaveva iniziato a fare delle indagini interne offrendo in seguito un rimborso. Da lì, i Walker hanno portato il video registrato dalle telecamere al capo del depositomostrando appunto uno dei suoi autisti che correva via con la console di nuova generazione da 450 sterline. Il capo del deposito ha confermato che l'autista mostrato dalla telecamera era uno dei suoi dipendenti e ha detto che ...