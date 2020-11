Massimo Ranieri non va in onda stasera, “devastato dalla morte di Maradona” (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono devastato dalla notizia di Maradona”, dichiara Massimo Ranieri, visibilmente addolorato. Sarebbe dovuto iniziare oggi il suo show, Qui E Adesso, su Rai3 ma Massimo Ranieri non va in onda stasera. Il programma è stato sostituito dal film su Maradona e lo stesso Massimo si è detto concorde con la Rai per la decisione presa. Mentre si trova al Teatro Sistina di Roma, per registrare la terza puntata del programma, Massimo Ranieri chiede comprensione e si scusa per non riuscire a tenere la consueta conferenza stampa di presentazione dello show e del disco, che portano lo stesso nome. Distrutto dal dolore nell’apprendere della scomparsa del campione, Ranieri racconta che era in ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 26 novembre 2020) “Sono devastatonotizia di, dichiara, visibilmente addolorato. Sarebbe dovuto iniziare oggi il suo show, Qui E Adesso, su Rai3 manon va in. Il programma è stato sostituito dal film su Maradona e lo stessosi è detto concorde con la Rai per la decisione presa. Mentre si trova al Teatro Sistina di Roma, per registrare la terza puntata del programma,chiede comprensione e si scusa per non riuscire a tenere la consueta conferenza stampa di presentazione dello show e del disco, che portano lo stesso nome. Distrutto dal dolore nell’apprendere della scomparsa del campione,racconta che era in ...

