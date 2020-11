Maradona si è lasciato morire | “non mi resta da fare nulla nella vita”

(Di giovedì 26 novembre 2020) Il medico del compianto campione del mondo accusa i modi con i quali è stato curato, e racconta della sua depressione. Alfredo Cahe, medico personale di Diego, racconta di un Diego che ultimamente aveva perso la forza di lottare e persino di vivere. Stava soffrendo di una depressione che aveva confidato solo ad un’amica stretta. «Diego era molto triste – ha detto il suo medico – e il suo psicologo mi ha chiamato per dirmi che il morale dell’ex calciatore» era a terra «Una donna vicina a lui – ha concluso – mi ha detto che si sentiva profondo angustiato, depresso, e che riteneva che ‘non glivadavita’». Forse ha influito la sua operazione, le sue condizioni di salute che più di una volta lo avevano messo a rischio della ...

Maradona, sul web foto Diego morto ... il Centro paradiso di Soccavo è stato completamente abbandonato e lasciato al degrado. Attualmente non sappiamo nemmeno in che stato si trovi. Sarebbe bello però ...Dopo aver affidato a Twitter, ieri, 25 novembre 2020, il suo cordoglio per la morte del Pibe de Oro - "Caro, caro Amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene (anche ...