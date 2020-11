Lapo Elkann crolla in diretta Tv durante il programma ‘Storie Italiane’ (Di giovedì 26 novembre 2020) Quanto fosse sinceramente legato al “Pibe de Oro” Diego Armando Maradona lo si era capito già dal commosso tweet che aveva pubblicato ieri dopo l’annuncio della sua morte, ma oggi, in diretta a Storie Italiane su Rai 1, Lapo Elkann non ha trattenuto le lacrime nel parlare del fuoriclasse argentino stroncato a 60 anni da un arresto cardiocircolatorio. “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze“, ha detto Lapo scoppiando in lacrime. “Io ero onorato di stare vicino a Diego quando sui social pubblicavano la nostra foto assieme. Era un vero amico. Un dolore immenso. Sono distrutto“, ha detto ancora a Eleonora Daniele, spiazzata dalla sua commozione sincera e profonda. “Mi manchi e resti il numero 1 indiscusso”, ha concluso il rampollo di casa Agnelli che, tra l’altro, ha origini partenopee da parte della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 26 novembre 2020) Quanto fosse sinceramente legato al “Pibe de Oro” Diego Armando Maradona lo si era capito già dal commosso tweet che aveva pubblicato ieri dopo l’annuncio della sua morte, ma oggi, ina Storie Italiane su Rai 1,non ha trattenuto le lacrime nel parlare del fuoriclasse argentino stroncato a 60 anni da un arresto cardiocircolatorio. “Ci prendevano in giro per le nostre dipendenze“, ha dettoscoppiando in lacrime. “Io ero onorato di stare vicino a Diego quando sui social pubblicavano la nostra foto assieme. Era un vero amico. Un dolore immenso. Sono distrutto“, ha detto ancora a Eleonora Daniele, spiazzata dalla sua commozione sincera e profonda. “Mi manchi e resti il numero 1 indiscusso”, ha concluso il rampollo di casa Agnelli che, tra l’altro, ha origini partenopee da parte della ...

Napoli oggi piange Maradona perché lui è davvero il figlio amato da tutti, simbolo di una rivalsa che l'ha portato sul tetto del mondo.

