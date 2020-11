Inter, Brozovic: c’è l’esito del tampone, Conte lo aspetta (Di giovedì 26 novembre 2020) Brozovic potrebbe esserci già col Sassuolo in una gara delicata per il futuro dell’Inter e di Conte: tampone negativo per lui Marcelo Brozovic si è messo il Covid alle spalle e sabato pomeriggio alle 15 potrebbe aiutare l’Inter di Antonio Conte nel delicato match di campionato contro il Sassuolo. Il confronto contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 26 novembre 2020)potrebbe esserci già col Sassuolo in una gara delicata per il futuro dell’e dinegativo per lui Marcelosi è messo il Covid alle spalle e sabato pomeriggio alle 15 potrebbe aiutare l’di Antonionel delicato match di campionato contro il Sassuolo. Il confronto contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

