Fedez e Mara Maionchi condurranno “LOL – Chi ride è Fuori” (Di giovedì 26 novembre 2020) Il game show italiano debutterà dal 2021 su Prime Video Parte su Amazon la nuova sfida lanciata da Lol: Chi ride è Fuori, il game show italiano che debutterà dal 2021 su Prime Video. Per vincere il montepremi in palio pari a 100.000 euro, che andrà poi devoluto ad un ente benefico deciso dal vincitore, si sfideranno dei comici: alcuni dovranno tentare di non ridere alle battute dei loro avversari, e viceversa. A commentare la gara dei concorrenti, da una control room, ci saranno Fedez e Mara Maionchi. I concorrenti Chi si sfiderà a Lol? I concorrenti di Lol saranno dieci. Eccoli: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. I dieci comici saranno rinchiusi dentro una stanza per sei ore, e dovranno restare seri e, ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 26 novembre 2020) Il game show italiano debutterà dal 2021 su Prime Video Parte su Amazon la nuova sfida lanciata da Lol: Chiè Fuori, il game show italiano che debutterà dal 2021 su Prime Video. Per vincere il montepremi in palio pari a 100.000 euro, che andrà poi devoluto ad un ente benefico deciso dal vincitore, si sfideranno dei comici: alcuni dovranno tentare di nonre alle battute dei loro avversari, e viceversa. A commentare la gara dei concorrenti, da una control room, ci saranno. I concorrenti Chi si sfiderà a Lol? I concorrenti di Lol saranno dieci. Eccoli: Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. I dieci comici saranno rinchiusi dentro una stanza per sei ore, e dovranno restare seri e, ...

carotelevip : RT @telesimo: #Amazon @PrimeVideoIT annuncia il nuovo comedy show italiano #LOL: Chi ride è fuori con Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Ange… - IsaeChia : #Fedez e #MaraMaionchi dopo ‘#XFactor’ si riuniscono per un nuovo programma: ecco di che si tratta! - zazoomblog : Fedez e Mara Maionchi dopo ‘X Factor’ si riuniscono per un nuovo programma: ecco di che si tratta! - #Fedez… - giuda31 : Cos’è e come funziona LOL: Chi ride è fuori, il comedy show di #AmazonPrimeVideo con dieci comici italiani condotto… - telesimo : #Amazon @PrimeVideoIT annuncia il nuovo comedy show italiano #LOL: Chi ride è fuori con Elio, Caterina Guzzanti, L… -