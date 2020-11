Emma Marrone e la maternità | «Non è un obbligo | ogni donna ha il suo percorso»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 26 novembre 2020) A quanto pare, il prossimo Natale sarà «ristretto». E se mancheranno le tavolate infinite con i parenti, non è detto che non ci sia anche qualche vantaggio. Emma Marrone, in attesa del prossimo dpcm, prova a scherzarci su. «Sono contenta di stare a Natale con pochi parenti per evitare domande tipo: “Ma un fidanzato?”, “Bambini?”. Io non voglio figli ora, devo fare ancora un sacco di rock’n roll», ha rispsoto la cantante salentina al Messaggero, introducendo un tema importante. La liberà di essere madri e la libertà di non esserlo.