Emma Marrone e la maternità: «Non è un obbligo. Oggi possiamo congelare gli ovuli e conservarli» (Di giovedì 26 novembre 2020) Emma Marrone si è lasciata andare ad una lunga intervista a Il Messaggero. La cantante ha parlato di come trascorrerà le festività e non solo. La conversazione, infatti, si è fatta sempre più delicata e Emma si è ritrovata a parlare del tema della maternità. L’artista al momento non vuole figli. Per ora è super concentrata sulla sua carriera, ma non esclude però la possibilità di diventare in futuro mamma e per questo sarebbe favorevole a congelare i suoi ovuli. Ogni donna vive in maniera diversa il concetto di maternità e secondo Emma tutte le donne hanno il diritto di scegliere se diventare madri o meno senza essere sottoposte al giudizio della società. Un discorso molto profondo che ha colpito i lettori. Leggi anche –> X Factor ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 26 novembre 2020)si è lasciata andare ad una lunga intervista a Il Messaggero. La cantante ha parlato di come trascorrerà le festività e non solo. La conversazione, infatti, si è fatta sempre più delicata esi è ritrovata a parlare del tema della. L’artista al momento non vuole figli. Per ora è super concentrata sulla sua carriera, ma non esclude però la possibilità di diventare in futuro mamma e per questo sarebbe favorevole ai suoi. Ogni donna vive in maniera diversa il concetto die secondotutte le donne hanno il diritto di scegliere se diventare madri o meno senza essere sottoposte al giudizio della società. Un discorso molto profondo che ha colpito i lettori. Leggi anche –> X Factor ...

