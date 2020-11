Droga, camorra e alcol: il lato oscuro di Diego Armando Maradona (Di giovedì 26 novembre 2020) Diego Armando Maradona, morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni, è stato il più grande calciatore di tutti i tempi. Un campione assoluto in campo. Meno fuori. “Mai ho voluto essere un esempio per nessuno. Io credo che l’esempio devono essere il padre e la madre”. Un esempio Maradona accettava di esserlo solo dal punto di vista sportivo. “Io il 30 ottobre faccio 53 anni – disse il campione ospite di Che tempo che fa qualche anno fa – però quello che dico sempre è che avrò 85/86 anni per tutto quello che ho vissuto, nel male e nel bene. Sono stato malato della Droga tanti anni e ho dentro rammarico di non aver visto crescere i miei due figli”. Il male Maradona lo ha fatto a se stesso: “Io prendevo la Droga e mi nascondevo. Io avevo paura per i ... Leggi su tpi (Di giovedì 26 novembre 2020), morto ieri – 25 novembre – all’età di 60 anni, è stato il più grande calciatore di tutti i tempi. Un campione assoluto in campo. Meno fuori. “Mai ho voluto essere un esempio per nessuno. Io credo che l’esempio devono essere il padre e la madre”. Un esempioaccettava di esserlo solo dal punto di vista sportivo. “Io il 30 ottobre faccio 53 anni – disse il campione ospite di Che tempo che fa qualche anno fa – però quello che dico sempre è che avrò 85/86 anni per tutto quello che ho vissuto, nel male e nel bene. Sono stato madellatanti anni e ho dentro rammarico di non aver visto crescere i miei due figli”. Il malelo ha fatto a se stesso: “Io prendevo lae mi nascondevo. Io avevo paura per i ...

Ultime Notizie dalla rete : Droga camorra Droga, camorra e alcol: il lato oscuro di Diego Armando Maradona TPI La coca, la camorra, il figlio dimenticato: il lato oscuro di Maradona

La foto con i boss della Napoli criminale. La droga che scorreva a fiumi mentre tutti chiudevano un occhio. E Diego Armando Jr, dimenticato per vent'anni da un uomo incapace di fare il padre ...

Camorra, appoggi dal clan: condannato l’ex sindaco di Orta di Atella

Camorra: appoggi e favori da clan, condannato l’ex sindaco Orta Atella, Angelo Brancaccio.Il gup del tribunale di Napoli ha condannato a 8 anni l’ex sindaco di... Un malore improvviso e la corsa all’o ...

