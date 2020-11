Cornigliano - Aggiudicato con ribasso del 26,7% appalto riqualificazione area ex Dufour (Di giovedì 26 novembre 2020) A renderlo noto, al termine della procedura di gara bandita su Gazzetta Ufficiale il 21 settembre scorso, è la stazione appaltante Sviluppo Genova S.p.A. L'intervento è finanziato da Società per ... Leggi su liguriaoggi (Di giovedì 26 novembre 2020) A renderlo noto, al termine della procedura di gara bandita su Gazzetta Ufficiale il 21 settembre scorso, è la stazione appaltante Sviluppo Genova S.p.A. L'intervento è finanziato da Società per ...

retewebitalia : Aggiudicato alla Lumode Srl e Innovazioni Caudine Srl l’intervento di Riqualificazione dell’area ex Dufour a Genova… - LiguriaOggi : Cornigliano – Aggiudicato con ribasso del 26,7% appalto riqualificazione area ex Dufour - ReteGenova : Aggiudicato alla Lumode S.r.l. e Innovazioni Caudine S.r.l. l’intervento di Riqualificazione dell’area ex Dufour a… -