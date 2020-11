VIDEO | Maradona | un tifoso | “Ora è nell’Olimpo della storia con Masaniello e San Gennaro”

Leggi su dire

(Di mercoledì 25 novembre 2020) NAPOLI – “Maradona rappresenta per Napoli qualcosa che va ben oltre il calcio, ha rappresentato innanzitutto un riscatto per la città. Napoli veniva dal terremoto dell’80, viveva gli anni sanguinosi della guerra di camorra, Maradona per la prima volta nella storia della città, non dal dopoguerra, ma dall’ Unità d’Italia ha dato alla città la possibilità di vincere qualcosa“. Maurizio Amodio è un tifoso degli azzurri ed è un cittadino di Napoli che ha vissuto gli anni in un Diego Armando Maradona è diventato un simbolo per tutto il popolo partenopeo. Oggi ha voluto raccontare alla Dire il suo ricordo di quegli anni nel giorno in cui tutta la città si stringe attorno al suo mito immortale.