Spezia | Maggiore | «Il gol mi mancava A Roma per fare bene»

(Di mercoledì 25 novembre 2020) Giulio, calciatore dello, ha commentato ai microfoni di Rai Sport il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna Giulio, calciatore dello, ha commentato ai microfoni di Rai Sport la doppietta che ha permesso il passaggio del turno in Coppa Italia contro il Bologna «Volevamoe passare, miun po’ il gol e sono contento di aver dato una mano ai compagni. Gli ultimi anni in coppa abbiamo fatto abbastanza, andremo acarichi e vogliosi di». Leggi su Calcionews24.com

LAROMA24 : Spezia, Maggiore: “Andremo a Roma carichi e vogliosi di fare bene” #AsRoma - VoceGiallorossa : ???@acspezia, Maggiore: 'Andremo a Roma carichi e vogliosi di fare bene' #ASRoma #Vocegiallorossa #CoppaItalia - ilgiovanemassi : RT @Fantacalcio: Coppa Italia - Bologna-Spezia, 2-4: liguri qualificati nel segno di Maggiore - Fantacalcio : Coppa Italia - Bologna-Spezia, 2-4: liguri qualificati nel segno di Maggiore - ImpieriFilippo : RT @toMMilanello: ???? Lo #Spezia vince a Bologna. Lo fa 4-2, lo fa ai supplementari con una doppietta di Maggiore. Spezia agli ottavi, ora c… -

Ultime Notizie dalla rete : Spezia Maggiore

TUTTO mercato WEB

Sono contento per i tre marcatori, Piccoli, Farias e Maggiore, perché quando hai risposte come queste ... che attualmente non abbiamo. Comunque lo Spezia ha vinto meritatamente, complimenti a loro, ...In vantaggio dopo sei minuti con un gran gol del 2001 scuola Atalanta Piccoli, il Bologna l’aveva ripresa subito dopo con Barrow trovando il 2-1 nel recupero del primo tempo con Orsolini, rete viziaaì ...