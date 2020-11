Sanità: Consulcesi, accendere faro su aggressioni a operatrici (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Fermiamo la violenza contro le operatrici sanitarie donne. Non è in alcun modo accettabile che persone costrette a turni infiniti e sempre in prima linea, ora anche per gestire gli effetti del coronavirus, si ritrovino a dover subire insulti, aggressioni verbali o fisiche o rischiare la loro vita mentre sono intenti a salvarne altre". Lo dichiara Massimo Tortorella, presidente di Consulcesi, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo i dati dell'ultimo rapporto Inail di ottobre sulle aggressioni lavorative nella Sanità e assistenza sociale, a pagare le spese del fenomeno di attacchi nelle corsie ospedaliere sono soprattutto le donne, che rappresentano il 72,4% dei soggetti colpiti rispetto ai colleghi uomini, e ad essere prese ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma, 25 nov. (Adnkronos Salute) - "Fermiamo la violenza contro lesanitarie donne. Non è in alcun modo accettabile che persone costrette a turni infiniti e sempre in prima linea, ora anche per gestire gli effetti del coronavirus, si ritrovino a dover subire insulti,verbali o fisiche o rischiare la loro vita mentre sono intenti a salvarne altre". Lo dichiara Massimo Tortorella, presidente di, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Secondo i dati dell'ultimo rapporto Inail di ottobre sullelavorative nellae assistenza sociale, a pagare le spese del fenomeno di attacchi nelle corsie ospedaliere sono soprattutto le donne, che rappresentano il 72,4% dei soggetti colpiti rispetto ai colleghi uomini, e ad essere prese ...

