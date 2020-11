Roma, Fonseca: “Con il Cluj vogliamo i 3 punti. Dzeko? Giocherà, ma non dall’inizio” (Di mercoledì 25 novembre 2020) “Continuare a vincere e divertire anche in Europa, è questa la missione? Sì, principalmente è vincere. Questa è una partita importante per noi, è importante fare i 3 punti. Non possiamo pensare alla partita dell’andata. Dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile, il Cluj è pericoloso in casa, ma noi vogliamo i 3 punti“. Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, tecnico della Roma, alla vigilia del match di Europa League con il Cluj, in programma alle ore 21, dove l’allenatore portoghese dovrà affrontare una vera e propria emergenza difensiva, avendo come unico centrale disponibile Juan Jesus. “Cambiare modulo? E’ una possibilità ma vedremo domani – ha proseguito ai microfoni di Sky – In questo momento ci mancano tanti difensori centrali. Può ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020)tinuare a vincere e divertire anche in Europa, è questa la missione? Sì, principalmente è vincere. Questa è una partita importante per noi, è importante fare i 3. Non possiamo pensare alla partita dell’andata. Dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile, ilè pericoloso in casa, ma noii 3“. Queste le dichiarazioni di Paulo, tecnico della, alla vigilia del match di Europa League con il, in programma alle ore 21, dove l’allenatore portoghese dovrà affrontare una vera e propria emergenza difensiva, avendo come unico centrale disponibile Juan Jesus. “Cambiare modulo? E’ una possibilità ma vedremo domani – ha proseguito ai microfoni di Sky – In questo momento ci mancano tanti difensori centrali. Può ...

