Regeni, la grande incongruenza nell’audizione di Matteo Renzi: i suoi collaboratori sapevano della scomparsa dal 25 gennaio, ma lui no (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci sono dei punti poco chiari, che contrastano con le testimonianze di altri protagonisti delle vicende legate alla scomparsa e uccisione di Giulio Regeni, nella dichiarazione rilasciata da Matteo Renzi di fronte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore di Fiumicello, ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 lungo l’autostrada che collega Il Cairo ad Alessandria, in Egitto. Punti che hanno già scatenato un botta e risposta con la Farnesina. Al centro dello scontro le parole dell’ex premier secondo cui la notizia della scomparsa del 28enne friulano gli è stata comunicata solo il 31 gennaio, ben sei giorni dopo quel 25 gennaio, quando di Giulio si sono perse le tracce: “Noi abbiamo reagito mettendo in campo tutti gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ci sono dei punti poco chiari, che contrastano con le testimonianze di altri protagonisti delle vicende legate allae uccisione di Giulio, nella dichiarazione rilasciata dadi fronte alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’omicidio del ricercatore di Fiumicello, ritrovato senza vita il 3 febbraio 2016 lungo l’autostrada che collega Il Cairo ad Alessandria, in Egitto. Punti che hanno già scatenato un botta e risposta con la Farnesina. Al centro dello scontro le parole dell’ex premier secondo cui la notiziadel 28enne friulano gli è stata comunicata solo il 31, ben sei giorni dopo quel 25, quando di Giulio si sono perse le tracce: “Noi abbiamo reagito mettendo in campo tutti gli ...

fisco24_info : Quando il governo ha saputo di Regeni? Renzi e Farnesina dicono cose diverse: AGI - Un grande rimpianto: aver saput… - Fraernesto : @MamafricaO @Agricolturabio1 Un viso da bravo ragazzo, finito in una tragedia più grande di lui ! Non possiamo dime… - carlodesdorides : RT @GoffredoB: Il pm #Colaiocco notificherà la chiusura indagini ai 5 boia di #AlSisi che hanno massacrato #Regeni. Purtroppo non ne conosc… - SarnoRaffaele : RT @GoffredoB: Il pm #Colaiocco notificherà la chiusura indagini ai 5 boia di #AlSisi che hanno massacrato #Regeni. Purtroppo non ne conosc… - GoffredoB : Il pm #Colaiocco notificherà la chiusura indagini ai 5 boia di #AlSisi che hanno massacrato #Regeni. Purtroppo non… -