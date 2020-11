Palermo-Turris, i convocati di Fabiano per la gara del ‘Renzo Barbera’: ancora fuori Signorelli (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono 24 i calciatori convocati da Franco Fabiano per la gara contro il Palermo, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico rosanero Roberto Boscaglia.Palermo-Turris, Fabiano: “Al ‘Barbera’ senza paura, uno stimolo giocare in un campo dove si è fatta la storia”Per la gara del "Renzo Barbera", in programma questo pomeriggio alle ore 15.00, non recupera Franco Signorelli, non convocato insieme a Persano, Salazaro, D’Alessandro e Giordano.Palermo-Turris, LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIADi seguito, l'elenco completo dei ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 25 novembre 2020) Sono 24 i calciatorida Francoper lacontro il, valida per la sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, rinviata lo scorso 21 ottobre poco prima del fischio d’inizio a seguito della positività di nove tesserati e del tecnico rosanero Roberto Boscaglia.: “Al ‘senza paura, uno stimolo giocare in un campo dove si è fatta la storia”Per ladel "Renzo Barbera", in programma questo pomeriggio alle ore 15.00, non recupera Franco, non convocato insieme a Persano, Salazaro, D’Alessandro e Giordano., LE PROBABILI FORMAZIONI: DUBBI E SCELTE DI BOSCAGLIADi seguito, l'elenco completo dei ...

