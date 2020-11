Nuoto, Pellegrini: “Ho avuto il Covid-19, ma sono stata fortunata” (Di mercoledì 25 novembre 2020) In occasione della presentazione della 66esima edizione della Guida Michelin Italia 2021, brand del quale è ambasciatrice, la nuotatrice Federica Pellegrini ha raccontato la sua esperienza relativa al Covid-19: “Malgrado io abbia contratto il virus sono stata piuttosto fortunata, dato che ho avuto pochissimi sintomi e ne sono uscita subito – ha spiegato l’atleta – Non appena ne ho avuto la possibilità mi sono immediatamente rituffata in acqua. La voglia era talmente tanta che ho sentito il rumore davvero forte. Ora sono in preparazione verso nuovi obiettivi“. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 novembre 2020) In occasione della presentazione della 66esima edizione della Guida Michelin Italia 2021, brand del quale è ambasciatrice, la nuotatrice Federicaha raccontato la sua esperienza relativa al-19: “Malgrado io abbia contratto il viruspiuttosto fortunata, dato che hopochissimi sintomi e neuscita subito – ha spiegato l’atleta – Non appena ne hola possibilità miimmediatamente rituffata in acqua. La voglia era talmente tanta che ho sentito il rumore davvero forte. Orain preparazione verso nuovi obiettivi“. SportFace.

