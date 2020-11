Meghan Markle ha rivelato al New York Times di aver perso il secondo figlio che aspettava (Di mercoledì 25 novembre 2020) La villa di Harry e Meghan Markle sfoglia la gallery Meghan Markle ha perso il secondo figlio concepito con il principe Harry. È successo in luglio e lo ha raccontato lei stessa con un intervento sul New York Times. Stava cambiando il pannolino al figlio Archie, 1 anno e mezzo, quando ha sentito crampi allo stomaco e si è sentita male. Portata di corsa in ambulanza in ospedale, a Los Angeles, le hanno detto che aveva perso il bambino per ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 25 novembre 2020) La villa di Harry esfoglia la galleryhailconcepito con il principe Harry. È successo in luglio e lo ha raccontato lei stessa con un intervento sul New. Stava cambiando il pannolino alArchie, 1 anno e mezzo, quando ha sentito crampi allo stomaco e si è sentita male. Portata di corsa in ambulanza in ospedale, a Los Angeles, le hanno detto che avevail bambino per ...

