Matteo Martari, vita privata: non immaginereste mai con chi era fidanzato (Di mercoledì 25 novembre 2020) Matteo Martari, vita privata dell’attore sex symbol italiano: non immaginereste mai con chi era fidanzato, resterete senza fiato Stasera approderà in prima tv, in prima serata su Rai 2, con la nuova fiction che lo vede protagonista assoluto, ‘L’alligatore‘. Matteo Martari nel corso degli anni è diventato uno degli attori italiani più apprezzati, sia sui set nostrani, che all’estero. Bravissimo, carismatico e camaleontico, riesce a interpretare magistralmente qualsiasi ruolo gli venga affidato. Matteo Martari, non immaginereste mai con chi era fidanzatoNel frattempo sappiamo che ha concluso anche la sua avventura sul set de ‘I bastardi di Pizzofalcone‘, nel quale ha ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 25 novembre 2020)dell’attore sex symbol italiano: nonmai con chi era, resterete senza fiato Stasera approderà in prima tv, in prima serata su Rai 2, con la nuova fiction che lo vede protagonista assoluto, ‘L’alligatore‘.nel corso degli anni è diventato uno degli attori italiani più apprezzati, sia sui set nostrani, che all’estero. Bravissimo, carismatico e camaleontico, riesce a interpretare magistralmente qualsiasi ruolo gli venga affidato., nonmai con chi eraNel frattempo sappiamo che ha concluso anche la sua avventura sul set de ‘I bastardi di Pizzofalcone‘, nel quale ha ...

ph_pluton : RT @bubinoblog: L'ALLIGATORE, PRIMA PUNTATA: DEBUTTA SU RAI2 LA SERIE CON MATTEO MARTARI E VALERIA SOLARINO - bubinoblog : L'ALLIGATORE, PRIMA PUNTATA: DEBUTTA SU RAI2 LA SERIE CON MATTEO MARTARI E VALERIA SOLARINO - redazionetvsoap : Parte #LAlligatore, la nuova #fiction crime di #Rai2 - poppyhiIl : tweet eterosessuale scusate quei due minuti in la dea fortuna in cui con edoardo leo compare all’improvviso matteo… - unbelrumore : Supererò Thomas Trabacchi e Matteo Martari ancora insieme? MA OVVIAMENTE NO #lalligatore -