Lady D | il fantasma del palazzo | Clarence House costretta a correre ai ripari

(Di mercoledì 25 novembre 2020) C’era da aspettarselo, visto il successo della serie “The Crown”. Come riporta ‘Dagospia’ l’account Twitter di Carlo di Inghilterra e Camilla Parker Bowles ha disposto la disattivazione dei commenti in basso ad un post che mostrava un’immagine della duchessa di Cornovaglia, dopo che quest’ultimo era stato inondato di commenti velenosi. La verità è che la ferita della morte diD, scomparsa in un incidente stradale nell’agosto del 1997, non si è mai cicatrizzata del tutto. Continua a sanguinare, a far male. E la messa in onda di “The Crown” non ha fatto altro che risvegliare antichi rancori, rievocare il «del» della principessa del popolo. leggi anche l’articolo —>Diana, la drammatica verità sulla crisi con Carlo: «Quando nacque Harry cambiò tutto» Il profilo social ...