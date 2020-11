Ladro d'auto livello GTA: scappa dalla polizia come nel famoso videogioco | video (Di mercoledì 25 novembre 2020) video di un inseguimento che sta facendo il giro del web. Tantissimi gli utenti sorpresi della maestria con cui il Ladro riesce a scappare dalla polizia che lo sta inseguendo. come nel famoso videogioco GTA, rimbalza sullo scivolo del camion che si trova davanti a lui, finendo nella corsa opposta, lasciando la polizia senza parole. Cade dalla moto, la insegue e risale Ha davvero dell'incredibile quanto avvenuto ad un motociclista impegnato su una pista. ...Un topo insegue un gatto, scene mai viste ed esilaranti auto sportellate scontro inseguimento autostrada Russia video None Leggi su panorama (Di mercoledì 25 novembre 2020)di un inseguimento che sta facendo il giro del web. Tantissimi gli utenti sorpresi della maestria con cui ilriesce areche lo sta inseguendo.nelGTA, rimbalza sullo scivolo del camion che si trova davanti a lui, finendo nella corsa opposta, lasciando lasenza parole. Cademoto, la insegue e risale Ha davvero dell'incredibile quanto avvenuto ad un motociclista impegnato su una pista. ...Un topo insegue un gatto, scene mai viste ed esilarantisportellate scontro inseguimentostrada RussiaNone

Pino__Merola : Ladro d’auto livello GTA: scappa dalla polizia come nel famoso videogioco | video - ilSaronno : Raid contro le auto parcheggiate ma il ladro si ferisce: sangue dappertutto - A_DIngiandi : #Feltri crocefisso dal “prof di vita”, messo alla gogna delle Nazi-Femministe che si indignano per aver detto che s… - sava_no : Ecco le nuove auto e i loro sistemi di sicurezza. Oggi un ladro non ha più bisogno di fare sforzi per rubarla, graz… - matzam98 : @Giusepp18925758 @lauraboldrini Siamo anche liberi di lasciare l'auto parcheggiata con le chiavi dentro. Giustifich… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladro auto Raid contro le auto parcheggiate ma il ladro si ferisce: sangue dappertutto ilSaronno Raid contro le auto parcheggiate ma il ladro si ferisce: sangue dappertutto

SARONNO – Raid notturno alla periferia di Saronno: qualcuno si è scatenato contro le automobili posteggiate fra via Valganna e via Bormio, in almeno due casi sono stati rotti i finestrini, ...

Le rubano l’auto e filma tutto dal balcone

"Ti sto filmando, ti sto filmando", urla la proprietaria dell'auto dal balcone di casa. Ma le minacce non sortiscono alcun effetto.

SARONNO – Raid notturno alla periferia di Saronno: qualcuno si è scatenato contro le automobili posteggiate fra via Valganna e via Bormio, in almeno due casi sono stati rotti i finestrini, ..."Ti sto filmando, ti sto filmando", urla la proprietaria dell'auto dal balcone di casa. Ma le minacce non sortiscono alcun effetto.