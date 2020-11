Inter-Real Madrid: le tre chiavi di Conte per battere i blancos (Di mercoledì 25 novembre 2020) Serata decisiva per l’Inter in Champions League: i nerazzurri devono vincere contro il Real Madrid per sperare nella qualificazione Antonio Conte non può e non vuole sbagliare. L’Inter stasera affronta il Real Madrid in una gara quasi da dentro o fuori: i nerazzurri hanno solo due punti e una vittoria riaprirebbe le chances qualificazioni. Antonio Conte schiererà la formazione migliore, secondo La Gazzetta dello Sport: Handanovic tra i pali, difesa a 3 con Skriniar, De Vrij e Bastoni; sugli esterni tocca all’ex Hakimi e all’esperienza di Young. Centrocampo “solito” con Barella, Gagliardini e Vidal mentre davanti c’è la Lu-La. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 novembre 2020) Serata decisiva per l’in Champions League: i nerazzurri devono vincere contro ilper sperare nella qualificazione Antonionon può e non vuole sbagliare. L’stasera affronta ilin una gara quasi da dentro o fuori: i nerazzurri hanno solo due punti e una vittoria riaprirebbe le chances qualificazioni. Antonioschiererà la formazione migliore, secondo La Gazzetta dello Sport: Handanovic tra i pali, difesa a 3 con Skriniar, De Vrij e Bastoni; sugli esterni tocca all’ex Hakimi e all’esperienza di Young. Centrocampo “solito” con Barella, Gagliardini e Vidal mentre davanti c’è la Lu-La. Leggi su Calcionews24.com

Inter : ?? | ALLENAMENTO Le foto dei nerazzurri in campo in vista di #InterReal ?? ?? - FBiasin : Ad oggi #Inter e #Real non hanno mai parlato di uno scambio #Eriksen-#Isco. Magari capiterà più avanti, ma al momen… - MatteoBarzaghi : Inter: Sensi ha ripreso a fare parte del lavoro con la squadra. Real Madrid: Benzema si allena ancora a parte e a q… - Gazzetta_it : #Inter, scontri galattici: #Lukaku lotta con #Varane, #Vidal contro #Kroos e #Hakimi sfida #Mendy - internewsit : Inter-Real Madrid, vietato sbagliare! C'è Baggio da emulare per ripetersi - -