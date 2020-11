Il governo atteso a scelte non facili in vista del prossimo Dpcm del 4 dicembre

(Di mercoledì 25 novembre 2020) L'Europa va verso un coordinamento fra i paesi membri per mettere a punto le prossime strategie di contenimento della pandemia. Uno dei temi più dibattuti riguarda la riapertura delle strutture ...

L'HuffPost

Posti a tavola, spostamenti interregionali, messa di Natale: a breve il governo si riunirà per discutere del dpcm del 4 dicembre.I sindaci dell’Appennino preoccupati per le ricadute economiche dopo lo stop di Conte. "Ma non vogliamo arrenderci, ci speriamo ancora" ...