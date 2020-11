Il Codice Rosso è solo l’inizio Serve una rivoluzione culturale Parla la deputata M5S | Ascari | “Bisogna dare ai cittadini un approccio diverso al tema”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 25 novembre 2020) “Nulla sarà mai abbastanza fino a quando ciascuna donna non si sentirà completamente al sicuro”. Are così è ladel Movimento 5 Stelle in Commissione Giustizia, Stefania, che conosce il fenomeno del femmincidio essendo stata la relatrice della legge. Dall’ultimo report di Eures sui femminicidi si scopre che nei primi dieci mesi del 2020 le donne rimaste uccise sono state 91, ossia una ogni tre giorni, a fronte delle 99 dello stesso periodo dell’anno scorso. Un miglioramento c’è stato ma non sembra ancora abbastanza, non trova? “Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto per contrastare il fenomeno della violenza di genere, a partire dalla ratifica di importanti convenzioni internazionali fino alle nuove norme entrate in vigore nel luglio del 2019. Per poter raccogliere ...