Fonseca: "Dzeko? Si è allenato solo due giorni. Giocherà qualche minuto per valutarlo per il Napoli"

Alla vigilia della sfida di Europa League con il Cluj, l'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa. 

Continuare a vincere e divertire anche in Europa è una missione? "Sì, principalmente è vincere. Questa è una partita importante per noi, è importante fare i tre punti. Non possiamo pensare alla partita dell'andata. Dobbiamo pensare che abbiamo una partita difficile, il Cluj è pericoloso in casa, ma noi vogliamo i tre punti". 

C'è emergenza in difesa. Cambierà il modulo? "E' una possibilità ma vedremo domani. In questo momento ci mancano tanti difensori centrali. Può essere una possibilità cambiare". 

Fonseca ha confermato che Calafiori giocherà titolare. E su Dzeko: "Dzeko si è allenato solo in questi due giorni, senza grande intensità. Giocherà qualche minuto per valutarlo per il Napoli".

