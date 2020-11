FIFA 21: Patch 1.08 per PC – Title Update 6 disponibile per il download (Di mercoledì 25 novembre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuova Patch correttiva ( 1.08 ) del nuovo simulatore calcistico FIFA 21 per la piattaforma PC. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità FIFA 21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. La Patch occuperà 1.53 GB sui vostri hard disk e sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Ridotta la capacità dei giocatori controllati dall’IA di allungarsi nel tentativo di intercettare il pallone.Questa modifica si applica solo alle conclusioni. Migliorata la logica delle intercettazioni nelle situazioni in cui il giocatore che difende si trova direttamente sulla traiettoria del ... Leggi su fifaultimateteam (Di mercoledì 25 novembre 2020) EA Sports ha rilasciato una nuovacorrettiva ( 1.08 ) del nuovo simulatore calcistico21 per la piattaforma PC. L’aggiornamento in questione apporta alcune modifiche per risolve alcuni problemi riscontrati nel gameplay, nella modalità21 Ultimate Team, nella modalità Volta Football e nella modalità Carriera. Laoccuperà 1.53 GB sui vostri hard disk e sarà rilasciata nei prossimi giorni anche per le piattaforme PlayStation 4 e Xbox One. Gameplay Apportate le seguenti modifiche: Ridotta la capacità dei giocatori controllati dall’IA di allungarsi nel tentativo di intercettare il pallone.Questa modifica si applica solo alle conclusioni. Migliorata la logica delle intercettazioni nelle situazioni in cui il giocatore che difende si trova direttamente sulla traiettoria del ...

