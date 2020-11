Detto Fatto propone ‘un tutorial’ su come fare la spesa in modo sexy e monta la polemica:’ Siparietto vergognoso’ (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutorial su come fare la spesa al supermercato. E non su come igienizzare le mani (in tempo di Covid) o su come scegliere i prodotti più convenienti. No, il tutorial, mandato in onda su Rai 1 dalla trasmissione molto seguita ogni pomeriggio “Detto Fatto” è su come fare la spesa e su come la donna debba farla in modo sexy e sensuale. Sui tacchi. Va da sé che questo Siparietto sia immediatamente finito nella bufera. Un video diffuso rapidamente sui social e condiviso da migliaia di utenti. Una ‘scenetta’ che ha scatenato la rabbia e la polemica degli internauti. “E’ una vergogna questo video” e ancora, “Ma cos’è? Ma a voi donne sta bene ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 novembre 2020) Tutorial sulaal supermercato. E non suigienizzare le mani (in tempo di Covid) o suscegliere i prodotti più convenienti. No, il tutorial, mandato in onda su Rai 1 dalla trasmissione molto seguita ogni pomeriggio “” è sulae sula donna debba farla ine sensuale. Sui tacchi. Va da sé che questosia immediatamente finito nella bufera. Un video diffuso rapidamente sui social e condiviso da migliaia di utenti. Una ‘scenetta’ che ha scatenato la rabbia e ladegli internauti. “E’ una vergogna questo video” e ancora, “Ma cos’è? Ma a voi donne sta bene ...

trash_italiano : #DettoFatto, bufera per il tutorial su come fare la spesa in modo sensuale: 'anni di lotte buttati nel cesso' - Corriere : Rai, bufera sul tutorial di «Detto fatto» su come fare la spesa «sensuali» - ilpost : Il “tutorial” sulla spesa al supermercato trasmesso dalla Rai - Marti__boo : Avevo detto “oggi mi sta simpatico”, ma dopo un secondo mi ha fatto cadere il latte... - sidecults : quel tutorial su come fare la spesa a detto fatto...non so da dove cominciare ma comunque da un programma condotto… -

