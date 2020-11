Calabrese: se arriva festeggeremo commissario Metro C (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il commissariamento della Metro C e’ stato richiesto e voluto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Lo abbiamo chiesto piu’ volte e in piu’ di un’occasione. Con note specifiche inviate anche dal mio assessorato e dal dipartimento. Accogliamo, quindi, con favore le parole della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che danno come imminente la nomina di questa figura. Se davvero arrivera’ a breve saremo i primi a festeggiare”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro Calabrese, su Facebook. “Lo abbiamo sempre detto- ha aggiunto- dobbiamo velocizzare il completamento dell’opera, proseguire con i lavori e arrivare fino in periferia.” “Il commissariamento e’ lo strumento giusto. E’ l’unico strumento amministrativo possibile per andare avanti, in un assetto burocratico strozzato dal ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 novembre 2020) Roma – “Il commissariamento dellaC e’ stato richiesto e voluto dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. Lo abbiamo chiesto piu’ volte e in piu’ di un’occasione. Con note specifiche inviate anche dal mio assessorato e dal dipartimento. Accogliamo, quindi, con favore le parole della ministra delle Infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che danno come imminente la nomina di questa figura. Se davvero arrivera’ a breve saremo i primi a festeggiare”. Cosi’ l’assessore alla Mobilita’ del Comune di Roma, Pietro, su Facebook. “Lo abbiamo sempre detto- ha aggiunto- dobbiamo velocizzare il completamento dell’opera, proseguire con i lavori ere fino in periferia.” “Il commissariamento e’ lo strumento giusto. E’ l’unico strumento amministrativo possibile per andare avanti, in un assetto burocratico strozzato dal ...

calabriforniano : Nel banchetto della sanità calabrese, arriva la #Mostarda per chiudere il pasto? - fisco24_info : Cercasi commissario... disperatamente: Arriva oggi la nomina del nuovo commissario per la sanità calabrese? Dagli… - RiccitelliF : @PoliticaPerJedi Non è la prima volta che una linea metropolitana (su TRE!) viene chiusa perché non c'è il personal… - carmenmarta6 : La sanità calabrese ,come quella campana erano in pessimo stato già prima delle elezioni,eppure sono stati votati p… - giusvo : Intanto dalla Corea del Nord arriva un altro candidato per dirigere la Sanità calabrese...?? #Sanità… -

Ultime Notizie dalla rete : Calabrese arriva Quattro nomi e nessun commissario. Per la sanità calabrese arriva Emergency AGI - Agenzia Italia Sanità, commissario in dirittura d’arrivo e novità sul “Decreto Calabria”

Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano: «Questa volta non possiamo sbagliare ed ecco perché sono in corso le ultime verifiche» I deputati calabresi di M5S, PD, Leu e IV: ...

I ROSSI LIBRANDI, UN FATTO DI TERROIR

Wine - La Calabria di Librandi arriva attraverso immagini uniche di vigneti affacciati sul mare. Scorrono sul web le istantanee di un entroterra antico, propaggin - Giovanna Romeo ...

Il ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano: «Questa volta non possiamo sbagliare ed ecco perché sono in corso le ultime verifiche» I deputati calabresi di M5S, PD, Leu e IV: ...Wine - La Calabria di Librandi arriva attraverso immagini uniche di vigneti affacciati sul mare. Scorrono sul web le istantanee di un entroterra antico, propaggin - Giovanna Romeo ...