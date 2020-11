Benedetta Rossi si commuove alla bella notizia che le dà il padre e la condivide con i suoi followers (Di mercoledì 25 novembre 2020) La famosissima food blogger Benedetta Rossi è tra le più seguite del web, sui social intrattiene un rapporto diretto con i suoi followers, ed è questo aspetto che piace tanto dalla famosa cuoca marchiggiana che negli ultimi giorni sta festeggiando un momento davvero felice che ha deciso di condividere con il suo pubblico. Tramite i social, e in particolar modo sul suo profilo Instagram, la cuoca casalinga per eccellenza ha deciso di pubblicare una foto che la ritrae mentre mostra una parte di un giornale in cui è riportata la classifica dei libri più venduti in Italia e tra questi al primo posto spunta proprio il suo nome. Foto: Instagram/Benedetta Rossi Da qualche settimana, infatti Benedetta ha pubblicato un nuovo libro di ricette, ... Leggi su virali.video (Di mercoledì 25 novembre 2020) La famosissima food bloggerè tra le più seguite del web, sui social intrattiene un rapporto diretto con i, ed è questo aspetto che piace tanto dfamosa cuoca marchiggiana che negli ultimi giorni sta festeggiando un momento davvero felice che ha deciso dire con il suo pubblico. Tramite i social, e in particolar modo sul suo profilo Instagram, la cuoca casalinga per eccellenza ha deciso di pubblicare una foto che la ritrae mentre mostra una parte di un giornale in cui è riportata la classifica dei libri più venduti in Italia e tra questi al primo posto spunta proprio il suo nome. Foto: Instagram/Da qualche settimana, infattiha pubblicato un nuovo libro di ricette, ...

ciaosononuovoqu : – Benedetta Rossi sequestrata 'senza tanti complimenti' e chiusa in cantina, fatta uscire la sera del cenone per fr… - SADGASMV : @jinnasta ho letto sul sito di benedetta rossi che ci puoi buttare il bicarbonato e lasciare agire quindi qui ho provato ?????? - Elena89046859 : RT @Start_to_simile: Momento più bello di oggi: mangiare patatine al rosmarino e bere birra vicino al camino guardando Benedetta Rossi in c… - _R063R70_ : Benedetta Rossi si fici i picciuli ?? - _carotino : @luiger_ io torta allo yogurt di benedetta rossi ?? -