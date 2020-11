Android 11 e One UI 3.0 stabile sui Samsung Galaxy Note 20 molto presto, beta chiusa (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ottime notizie giungono quest’oggi 25 novembre per i possessori dei Samsung Galaxy Note 20 nelle varianti standard e Ultra. La buona novella riguarda la prossima disponibilità dell’aggiornamento Android 11 insieme alla nuova interfaccia One Ui 3.0 proprio a bordo dei phablet lanciati la scorsa estate. I tempi sarebbero davvero stretti oramai, grazie alla chiusura del programma beta dedicato, La notizia ci giunge attraverso la fonte SamMobile ma in realtà è stata confermata attraverso il forum di supporto Samsung grazie ad un moderatore di una delle discussioni a tema Note 20 appunto. Proprio il programma beta sarebbe stato chiuso in Sud Corea, nella madrepatria del produttore e dove la fase sperimentale è naturalmente partita tempo fa. I test ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 25 novembre 2020) Ottime notizie giungono quest’oggi 25 novembre per i possessori dei20 nelle varianti standard e Ultra. La buona novella riguarda la prossima disponibilità dell’aggiornamento11 insieme alla nuova interfaccia One Ui 3.0 proprio a bordo dei phablet lanciati la scorsa estate. I tempi sarebbero davvero stretti oramai, grazie alla chiusura del programmadedicato, La notizia ci giunge attraverso la fonte SamMobile ma in realtà è stata confermata attraverso il forum di supportograzie ad un moderatore di una delle discussioni a tema20 appunto. Proprio il programmasarebbe stato chiuso in Sud Corea, nella madrepatria del produttore e dove la fase sperimentale è naturalmente partita tempo fa. I test ...

