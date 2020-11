Violento sgombero di migranti in centro a Parigi: poliziotto fa lo sgambetto a chi tenta di scappare (Di martedì 24 novembre 2020) Un Violento sgombero, con persone portate via di peso e colpite con manganelli e scudi in plexiglas. È successo in Place de la Republique, a Parigi, dove centinaia di persone, tra migranti e volontari che li sostenevano, avevano installato alcune tende per chiedere un alloggio. Nel video, uno dei gesti su cui probabilmente punterà il rapporto del prefetto di polizia, chiesto direttamente dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin: un agente che fa uno sgambetto, senza motivi apparenti, a una persona che sta scappando. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 novembre 2020) Un, con persone portate via di peso e colpite con manganelli e scudi in plexiglas. È successo in Place de la Republique, a, dove centinaia di persone, trae volontari che li sostenevano, avevano installato alcune tende per chiedere un alloggio. Nel video, uno dei gesti su cui probabilmente punterà il rapporto del prefetto di polizia, chiesto direttamente dal ministro dell’Interno, Gérald Darmanin: un agente che fa uno, senza motivi apparenti, a una persona che sta scappando. Video Twitter L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Hanno montato le tende in Place de la République, ieri sera, oltre 450 esiliate/i dopo lo sgombero del campo di Saint-Denis di martedì scorso. Con il sostegno delle associazioni chiedevano "la creazio

