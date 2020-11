Uomini e donne, nella puntata di oggi Armando spiazzato da Brunilde (Di martedì 24 novembre 2020) Uomini e donne torna con un nuovo appuntamento oggi pomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Dopo la vicenda legata a Valentina e Germano raccontata nella scorsa puntata, oggi spazio ad Armando Incarnato. Il cavaliere partenopeo, al centro dello studio, racconterà come sta proseguendo la sua conoscenza con Brunilde, la dama che sta uscendo anche con Riccardo e Leandro. Proprio quest’ultimo smonterà le certezze di Armando, sicuro che la dama avesse occhi solo per lui. Leandro infatti, racconterà di una serata romantica tra lui e Brunilde. Per Armando scenderà una nuova corteggiatrice, la quale sarà interessata anche a qualcun altro. Armando spiazzato da ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 24 novembre 2020)torna con un nuovo appuntamentopomeriggio su Canale 5 a partire dalle 14:45. Dopo la vicenda legata a Valentina e Germano raccontatascorsaspazio adIncarnato. Il cavaliere partenopeo, al centro dello studio, racconterà come sta proseguendo la sua conoscenza con, la dama che sta uscendo anche con Riccardo e Leandro. Proprio quest’ultimo smonterà le certezze di, sicuro che la dama avesse occhi solo per lui. Leandro infatti, racconterà di una serata romantica tra lui e. Perscenderà una nuova corteggiatrice, la quale sarà interessata anche a qualcun altro.da ...

