Tommaso Zorzi e Stefania Orlando litigano: "Scusami se in tutto questo tempo ti ho voluto bene", poi arriva la pace (Di martedì 24 novembre 2020) La prima volta non si scorda mai, almeno questo è l'adagio classico italiano (e non). Lo stesso accadrà anche a Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che dopo 70 giorni immacolati sono stati protagonisti di un primo storico litigio al Grande Fratello Vip 5. Il pomo della discordia rimane la notizia del prolungamento fino all'8 febbraio del reality show, come vi avevamo anticipato un mesetto fa in questo articolo. Per fortuna, però, come in tutte le migliori famiglie, dopo la lite è scoppiata la pace tra i due, che ricordiamo essere gli eroi dei Zorzando. Stefania Orlando rimprovera Tommaso di pensare solo a se stesso Le prime avvisaglie si erano già avute quando, tra il serio e il faceto, Stefania e ...

