Sanremo, Al Bano svela un retroscena su Romina Power (Di martedì 24 novembre 2020) Al Bano a breve protagonista in tv con “The Voice senior”. Il cantante di Cellino San Marco racconta un aneddoto relativo a Sanremo Al Bano è sempre sotto la luce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 24 novembre 2020) Ala breve protagonista in tv con “The Voice senior”. Il cantante di Cellino San Marco racconta un aneddoto relativo aAlè sempre sotto la luce… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Giancarlo Spinazzola su BlogLive.it.

mattiasalvino : Ai miei tempi, i grandi cantanti come Al Bano e Romina si esibivano al Festival di Sanremo. Questi #AMAs sono solo… - SanremoArchivio : ?? SANREMO 2007 ?? Al Bano ?? “Nel perdono” ?? 2^ ?? // - ferociouspie : Io sto per addormentarmi sul divano, ve lo dico. Una serata così piatta nemmeno nei vecchi Festival di Sanremo, que… - SpockEva : Chiedono Bohemian Rhapsody, parte Al Bano. Nemmeno nei peggiori Sanremo. #gfvip - AntoDamiano1996 : RT @FredMosby_: Quando li guardai, su RaiPlay, in differita, di notte, su un autobus, da Madrid a Málaga, ho pensato troppo a Checco Zalone… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Bano Al Bano, retroscena inaspettato su Romina Power: “Non lo capiva” LaNostraTv Sanremo, Al Bano svela un retroscena su Romina Power

Al Bano a breve protagonista in tv con “The Voice senior”. Il cantante di Cellino San Marco racconta un aneddoto relativo a Sanremo Al Bano è sempre sotto la luce dei riflettori. Il triangolo tra il ...

Al Bano Carrisi, impensabile confessione su Romina Power: "Quello che proprio non capiva", quando voleva "ribaltare" la Rai

Questo venerdì inizierà la prima edizione di The Voice Senior , condotta da Antonella Clerici su Rai 1. In giuria ecco Al Bano ...

Al Bano a breve protagonista in tv con “The Voice senior”. Il cantante di Cellino San Marco racconta un aneddoto relativo a Sanremo Al Bano è sempre sotto la luce dei riflettori. Il triangolo tra il ...Questo venerdì inizierà la prima edizione di The Voice Senior , condotta da Antonella Clerici su Rai 1. In giuria ecco Al Bano ...