Pete Best | il Beatles dimenticato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 24 novembre 2020) Liverpool, 1960. Il diciannovenne, influenzato come tanti altri giovani dai grandi cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della musica, si esibisce per i locali della città portuale inglese insieme ai Blackjacks. La madre di, Mona, è la proprietaria del Casbah coffee club, un luogo in cui le band si esibiscono per sfoggiare il loro sound Rock‘n’roll. Il locale è frequentato spesso dai Quarrymen, un gruppo che molto presto avrebbe cambiato nome, dato che i membri non ne erano per nulla soddisfatti. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Stuart Sutcliffe, così si chiamano i componenti della band, il cui nuovo nome, gioco di parole tra beat e beetles (coleotteri), è The. Iprima di Ringo Starr – photo credits: www.pinterest.jpÈ appunto il 1960 quando i ...