Pandemia | infermiere in quarantena decide di farla finita

Pandemia: in provincia di Lecce un 58enne si è ucciso in casa in attesa di sapere l'esito del secondo tampone, il primo era negativo. Era in quarantena domiciliare da diversi giorni e in attesa di effettuare il tampone perché entrato in contatto con un paziente positivo al coronavirus. Esasperato ha deciso di togliersi la vita.

Solo nell’ultimo mese, gli operatori sanitari contagiati sono stati 27 mila: oltre 65 mila dall’inizio della pandemia. A questo bisogna aggiungere il conto dei decessi: 263. «Tutelare la salute di chi ...

RSA Matida a Sassari un esempio: Covid free anche per severo rispetto delle regole

La seconda ondata della pandemia non ha colto di sorpresa la Residenza “Matida” di Sassari, gestita dal gruppo “Sereni Orizzonti”. In questa struttura, da sempre Covid-free, il personale sa ...

