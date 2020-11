Orsi (Di martedì 24 novembre 2020) È in edicola il nuovo Internazionale Kids! In questo numero: sui Pirenei in cerca degli , organizzare le Olimpiadi in casa, pagamenti senza contanti, una compagnia di danza straordinaria, libri, fumetti, documentari e molto altro. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 24 novembre 2020) È in edicola il nuovo Internazionale Kids! In questo numero: sui Pirenei in cerca degli , organizzare le Olimpiadi in casa, pagamenti senza contanti, una compagnia di danza straordinaria, libri, fumetti, documentari e molto altro. Leggi

GINA32451015 : RT @di_altre: Non dimenticate gli #orsi prigionieri al #Casteller. Non smettiamo di tenere alta l'attenzione su questa immane #vergogna. Gl… - Notiziescientif : Cannibalismo tra orsi delle caverne scoperto tramite analisi di resti di ossa - Ada32016514Ada : RT @di_altre: Non dimenticate gli #orsi prigionieri al #Casteller. Non smettiamo di tenere alta l'attenzione su questa immane #vergogna. Gl… - MariaRo75100061 : RT @di_altre: Non dimenticate gli #orsi prigionieri al #Casteller. Non smettiamo di tenere alta l'attenzione su questa immane #vergogna. Gl… - CorriereQ : Orsi, Talamona, Bagnoli e Puppi su Tik Tok contro il cambiamento climatico -