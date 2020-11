Oroscopo di Mercoledì 24 Novembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 24 novembre 2020)DEL GIORNO24Ariete La Luna investirà il tuo segno alle 16:00 e se sei nato a marzo, ti sentirai improvvisamente eccitato da un lavoro da fare o, a volte, da una lotta per combattere. Ma niente di molto importante, la Luna è veloce e soprattutto influenza la tua sensibilità. In ogni caso, alcuni si sentiranno molto in forma e avranno persino difficoltà ad addormentarsi. Non fare esercizio la sera, è sconsigliato, al contrario rilassarsi un bel momento (almeno 1 ora) prima di coricarsi. Toro Sarai facilmente toccato, commosso, da un tuo parente che ti parlerà dei loro problemi; infatti ti metterai così tanto nei suoi panni che gli farà male. Potrebbe essere una transazione finanziaria andata male o un intervento chirurgico che gli sta causando dolore. In ogni caso, lo ascolterai attentamente. E se sei ...