Napoli, le donne di Chikù scrivono al Presidente Mattarella (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne Le donne del Centro gastronomico e culturale Chikù scrivono una lettera aperta rivolgendosi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Emilia, Rosa, Rosaria e Samantha e tante altre, da dieci anni sono protagoniste dell’impresa sociale La Kumpania nata nel quartiere Scampia da un progetto dell’ass. chi rom e…chi no sostenuto tra le altre da Fondazione Con il Sud, Fondazione Vismara e Unicredit Foundation. Sono donne del quartiere, napoletane e della comunità rom, che al Chikù hanno avuto un’opportunità’ di emancipazione e di riscatto sociale e umano. Sono parte fondante della prima impresa sociale nata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 24 novembre 2020) Tempo di lettura: 4 minuti– In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro leLedel Centro gastronomico e culturaleuna lettera aperta rivolgendosi aldella Repubblica Sergio. Emilia, Rosa, Rosaria e Samantha e tante altre, da dieci anni sono protagoniste dell’impresa sociale La Kumpania nata nel quartiere Scampia da un progetto dell’ass. chi rom e…chi no sostenuto tra le altre da Fondazione Con il Sud, Fondazione Vismara e Unicredit Foundation. Sonodel quartiere, napoletane e della comunità rom, che alhanno avuto un’opportunità’ di emancipazione e di riscatto sociale e umano. Sono parte fondante della prima impresa sociale nata ...

rep_napoli : 'Stop alla violenza sulle donne', la scritta su 20mila mascherine fatte in carcere [aggiornamento delle 10:25] - SkyTG24 : Covid Campania, scritta 'Stop violenza sulle donne' su 20mila mascherine fatte in carcere - russotony79 : Nirvana Associazione “per l’eliminazione della violenza contro le donne” - ZPeppem : Violenza donne: su maniglie cartellini contro il 'Victim Blaming' - antonellaa262 : Giornata mondiale contro la violenza sulle donne: la Camera di Commercio di Napoli si illuminerà di rosso per una s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli donne Napoli, al Madre 25 donne scendono in campo contro la violenza La Repubblica 'Stop alla violenza sulle donne', la scritta su 20mila mascherine fatte in carcere

'Stop alla violenza sulle donne': è la scritta riportata su 20mila mascherine prodotte all'interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata interna ...

La domenica d’oro dell’altra Brescia

Ma c’è chi sa graffiare al posto loro: l’energia positiva, domenica, è stata sprigionata dalle donne. Non hanno artigli ... della ginnastica artistica, a Napoli ha conquistato il suo ...

'Stop alla violenza sulle donne': è la scritta riportata su 20mila mascherine prodotte all'interno degli istituti penitenziari di Salerno e Santa Maria Capua Vetere in occasione della Giornata interna ...Ma c’è chi sa graffiare al posto loro: l’energia positiva, domenica, è stata sprigionata dalle donne. Non hanno artigli ... della ginnastica artistica, a Napoli ha conquistato il suo ...